Уничтожение священных книг и религиозных символов — постыдный акт, достойный осуждения. Об этом заявил субботу МИД Дании, передает ТАСС.

«Правительство Дании осуждает сожжение Корана. Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других. Это провокационный акт, который ранит многих людей и создает раскол между различными религиями и культурами», — говорится в заявлении.

МИД напоминает, что в королевстве свобода вероисповедания, и многие подданные исповедуют ислам. «Они являются ценной частью населения Дании», — добавили в ведомстве. Оно указало на «необходимость уважать свободу выражения мнений и свободу собраний». «Дания поддерживает право на протест, но подчеркивает, что он должен оставаться мирным», — говорится в заявлении.

Полиция Копенгагена проинформировала, что в ходе акции у посольства Ирака 21 июля была сожжена «книга», не уточнив, что речь шла именно о копии Корана. МИД Дании признал, что это был сожжение священной книги. За манифестацией стояла праворадикальнная группа «Датские патриоты».