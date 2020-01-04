МИД Британии советует гражданам не ездить в Ирак и Иран

МИД Великобритании рекомендует подданным королевства воздержаться от поездок в Ирак и Иран в связи с повышенной напряженностью в регионе, вызванной убийством иранского генерала Касема Сулеймани, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном в субботу.

В связи с убийством иранского генерала Сулеймани, напряженность в регионе возросла, поэтому британцам следует воздержаться от всех поездок в Ирак и Иран, отметили в МИД.

«Мы настоятельно призываем подданных Британии в регионе сохранять бдительность и внимательно следить за средствами массовой информации», — говорится в заявлении.