МИД Британии советует гражданам не ездить в Ирак и Иран

МИД Великобритании рекомендует подданным королевства воздержаться от поездок в Ирак и Иран в связи с повышенной напряженностью в регионе, вызванной убийством иранского генерала Касема Сулеймани, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном в субботу.
В связи с убийством иранского генерала Сулеймани, напряженность в регионе возросла, поэтому британцам следует воздержаться от всех поездок в Ирак и Иран, отметили в МИД.
«Мы настоятельно призываем подданных Британии в регионе сохранять бдительность и внимательно следить за средствами массовой информации», — говорится в заявлении.
«Первая задача правительства — обеспечить безопасность британцев. Учитывая повышенную напряженность в регионе, МИД теперь рекомендует людям не ездить в Ирак, за исключением Иракского Курдистана, и тщательно обдумывать, насколько важно ехать в Иран», — приводятся в заявлении слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба. (РИА Новости)