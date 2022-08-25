Начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление для прессы госсекретаря США Энтони Блинкена от 24 августа.

Как сообщает пресс-служба МИД, Л.Абдуллаева отметила, что в заявлении для прессы госсекретаря США Энтони Блинкена о назначении Филипа Рикера на должность старшего советника по переговорам на Кавказе продемонстрирован подход, далекий от постконфликтных реалий, сложившихся в регионе, что вызывает удивление: «Позиция Азербайджана по поводу Минской группы неоднократно высказывалась и четко излагалась на самом высоком уровне. Попытки «реанимировать» практически нефункционирующую Минскую группу могут привести к отдалению США от процесса нормализации азербайджано-армянских отношений.

Карабахский конфликт урегулирован, и Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Международное сообщество, в том числе наши партнеры, должны понимать, что увязывание переговоров о нормализации азербайджано-армянских отношений с карабахским вопросом никоим образом не служит нормализации».