К сожалению, постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер был обманут ложными новостями по поводу «блокады» и «гуманитарной ситуации».

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Если бы Лачинская дорога была перекрыта, то по ней не проехал бы ни один автомобиль. Почему дорогу можно использовать для любых незаконных действий, но нельзя протестовать?», — говорится в сообщении главы управления пресс-службы азербайджанского МИД.

«Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены тем, что Лачинский коридор заблокирован уже более трех недель, что создает сложную гуманитарную ситуацию», — написал Майкл Карпентер в Twitter.

«Мы благодарим МККК за предоставление критически важной помощи в это время, но призываем Азербайджан и Россию немедленно восстановить проезд», — заявил дипломат.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин, проходящей через Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, продолжается уже 26 дней.

Только в течение сегодняшнего дня по дороге проехали 26 автомобилей российских миротворцев.