МИД Азербайджана выразил соболезнования внешнеполитическому ведомству России в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате ЧП на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

«Выражаем глубокие соболезнования российскому народу, семьям и близким погибших в результате взрыва, произошедшего на шахте «Листвяжная», желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в публикации.

Напомним, что число погибших в результате взрыва на угольной шахте в городе Белово Кемеровской области достигло 52 человек.