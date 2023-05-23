«Мы решительно осуждаем предвзятые заявления, которые в очередной раз были озвучены министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном во время пресс-конференции с государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти 22 мая».

Об этом сообщили АПА в МИД Азербайджана.

«Неоднократное повторение официальными лицами Армении безосновательных утверждений о том, что создание Азербайджаном пограничного КПП «Лачин» якобы перекрыло дорогу, создало гуманитарные проблемы в регионе, затрудняет деятельность Международного комитета Красного Креста и является частью «политики этнической чистки» — это попытка Армении фальсифицировать реалии.

Известно, что и армянские жители, и представители Международного комитета Красного Креста, и представители российского миротворческого контингента организованно проезжают через КПП в обоих направлениях.

Великобритании — члену Совета безопасности ООН хорошо известно, что Армения почти 30 лет удерживала под оккупацией территории Азербайджана, совершала массовые убийства и этнические чистки, а также вопреки требованиям 4 резолюций Совета Безопасности ООН отказывается выводить свои вооруженные силы с территории Азербайджана.

Армянская сторона должна прекратить попытки вводить в заблуждение международное сообщество своими нарративами. В то же время тот факт, что Армения до сих пор поощряет отправку международной миссии на территорию Азербайджана, препятствует диалогу правительства Азербайджана с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана, что расценивается как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Если Армения является сторонником мира и безопасности в регионе, то должна прекратить подобные вмешательства.

Что касается утверждений о наличии армянских военнопленных на территории Азербайджана, отметим, что Азербайджан во многих случаях безвозмездно вернул в Армению захваченных во время войны военнопленных.

Что касается группы армянских военнослужащих, направленных Арменией для совершения военных провокаций на территории нашей страны после войны, то руководству Армении известно, что они не являются военнопленными. Несмотря на то, что Азербайджан, проявив добрую волю, вернул почти половину лиц из этой группы в Армению, армянская сторона, организовав надуманный суд, отказывается вернуть двух азербайджанских военнослужащих, которые заблудились и перешли на территорию Армении, тем самым подрывая усилия по укреплению доверия.

Вместо того, чтобы необоснованно обвинять Азербайджан, продолжать попытки отвлекать международное сообщество, призываем Армению воздержаться от опасной риторики, наносящей ущерб обеспечению мира и безопасности в регионе, и выполнять взятые на себя обязательства», — говорится в заявлении МИД.