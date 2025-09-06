Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан, которые находятся в Белоруссии, как можно скорее покинуть страну. Об этом 5 сентября сообщила радиостанция RMF24.

«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Польши покинуть Беларусь «доступными коммерческими и частными способами», — указано в материале.

Ведомство также рекомендовало воздержаться от поездок в республику. Кроме того, пресс-секретарь министерства Павел Вронский подчеркнул, что Белоруссия является «недемократической страной» и якобы недружелюбно настроена по отношению к Польше.

Он выразил надежду, что данное предупреждение будет воспринято гражданами как можно более серьезно.