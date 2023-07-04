Министерство иностранных дел Украины предложило послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций с правительством с целью поиска путей разрешения ситуации с Михаилом Саакашвили.

«Во исполнение поручения президента Украины 4 июля в МИД был вызван посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили, которому был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили, — отмечается на сайте МИД. — Дипломату сообщили, что такое отношение к Саакашвили абсолютно неприемлемо. В связи с этим послу Грузии было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации».

В МИД считают, что грузинские власти должны прекратить «издевательство над гражданином Украины». В ведомстве указали, что Киев «готов безотлагательно обсудить перевозку Саакашвили в Украину для лечения и ухода».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций по вопросу о Саакашвили. Сам Саакашвили в понедельник из больницы по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На видео экс-президент выглядел сильно исхудавшим. (ТАСС)

