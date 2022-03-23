МИД Азербайджана отверг обвинения Армении в связи с газоснабжением Карабаха.

«Внешнеполитическое ведомство РА пытается вмешиваться во внутренние дела АР в связи с участием международных организаций в мероприятии, проведенном в Азербайджане несколько дней назад, а теперь уже предпринимает такие попытки и по другому вопросу.

Армения продолжительное время демонстрирует неконструктивный подход, выдвигая безосновательные обвинения, что раскрывает истинные намерения этой страны. Мы рекомендуем РА обеспечить выполнение своих обязательств, в том числе вывести остатки своих вооруженных сил из Карабаха, и таким образом способствовать региональному миру и безопасности, а не выдвигать безосновательные и незаконные обвинения», — сказала начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Напомним, что МИД Армении обвинил Азербайджан в перекрытии подачи газа в Шушу.