Несмотря на посредническую роль, которую Франция осуществляла в течение почти 25 лет с согласия Азербайджана, очевидные антиазербайджанские шаги этой страны после Отечественной войны 2020 года известны всем.

Как сообщает #, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос об отзыве посла Франции в Азербайджане.

По его словам, хотя французская сторона обвиняет Азербайджан в односторонних действиях, шаги и официальные заявления Азербайджана в адрес Франции были лишь ответом на деструктивную деятельность этой страны.

«Несмотря на клеветническую кампанию против нашей страны, мы всегда сохраняли открытыми двери для диалога», — сказал Гаджизаде.