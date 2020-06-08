МИД Азербайджана обратилось к СГБ в связи с инициаторами клеветнической кампании

В связи с расследованием этой очерняющей кампании и принятия соответствующих мер МИД обратилось в Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджанав, сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает в понедельник Trend.

«Будучи официальным представителем министерства иностранных дел (МИД), я не комментирую личные вопросы, о чем я заявляла и ранее. Однако в последние дни мы становимся очевидцами преднамеренного распространения лживой и клеветнической информации против МИД», — отметила она.

По ее словам, честь и достоинство гражданина защищается Конституцией страны и другими законодательными актами.

«Свобода самовыражения ни в коем случае не дает право порочить честь и достоинство гражданина. Лица, вмешивающиеся в личную жизнь, распространяющие оскорбительную и клеветническую информацию, должны быть привлечены к ответственности.

Задачи, выполняемые министерством иностранных дел, имеют стратегическую значимость, и намеренное тиражирование лживой и предвзятой информации о важном государственном органе, наряду с тем, что серьезно угрожает национальным интересам, также подрывает международный авторитет нашей независимой Республики.

По этим причинам считаем необходимым расследование этой очерняющей кампании, и принятие соответствующих мер согласно законодательству Азербайджана», — сказала Лейла Абдуллаева.