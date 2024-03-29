Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обвинила Кремль в стремлении «разрушить демократию» с помощью кампании по распространению ложной информации. Владимир Путин ведет войну не только с помощью своих вооруженных сил, «но и с помощью фейковых новостей, манипуляций и целенаправленного влияния», — заявила министр в интервью газетам издательской группы Funke Mediengruppe в пятницу, 29 марта.

Одним из элементов этой кампании Бербок назвала СМИ «Голос Европы». В среду, 27 марта, чешское правительство объявило, что секретная служба страны раскрыла финансируемую Москвой пропагандистскую сеть, которая использовала сайт «Голос Европы», чтобы понизить уровень поддержки Украины в войне против России.

«Жестокости путинской войны больше нет предела», — заявила Бербок, комментируя войну России против Украины. По ее словам, Путин ясно дает понять, «что ему недоступны рациональные аргументы и гуманные ценности». Кроме того, по словам министра, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» российская власть использует для усиления собственной военной пропаганды.

Говоря о продолжающейся в ФРГ дискуссии о возможных поставках ракет TAURUS Украине, Бербок заявила, что «общественное обсуждение» этого вопроса «ни к чему не приведет». По ее мнению, одна из задач российской военной пропаганды — разделить и дестабилизировать западные демократии. «Мы не должны допустить этого, особенно в преддверии выборов», — сказала она. Министр также в очередной раз подтвердила, что Германия не рассматривает отправку своих солдат в Украину. (DW)