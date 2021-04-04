МИД Азербайджана о массовом минировании освобожденных территорий

Сегодня отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. В связи с этим Азербайджан вновь заявляет о своей серьезной озабоченности угрозой, которую представляет массовое минирование Арменией освобожденных территорий и отказ армянского правительства поделиться информацией о минных полях для обеспечения безопасности в регионе.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД, Азербайджан сталкивается с проблемой массового минирования освобожденных территорий, что создает серьезную угрозу для жизни, безопасности и средств к существованию как военных, так и гражданского населения в постконфликтный период.

«Преднамеренное минирование Арменией этих земель во время почти 30-летней оккупации международно признанных территорий Азербайджана привело к многочисленным жертвам среди азербайджанских военных и гражданского населения», – отметили в МИД.

«С 10 ноября (после подписания Трехстороннего заявления по прекращению огня в Нагорном Карабахе — ИФ) жертвами подрыва на мине стали 14 гражданских лиц и 6 военных Азербайджана», — говорится в сообщении.