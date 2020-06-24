Microsoft в течение пяти лет удвоит число темнокожих руководителей в США

Глава Microsoft Сатья Наделла анонсировал ряд мер по борьбе с расовой дискриминацией, в том числе увеличение числа темнокожих в руководстве корпорации в Соединенных Штатах. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании, сообщает ТАСС.

По словам Наделлы, к 2025 году количество чернокожих менеджеров, руководителей высшего звена, а также начальников среди линейных сотрудников Microsoft увеличится вдвое. Специальные программы по развитию лидерских качеств у афроамериканцев, относящихся к персоналу среднего звена, будут организованы с целью их подготовки к последующему повышению. Вдобавок к этому в указанный период компания расширит волонтерские программы по обучению информатике в школах, большую часть учеников которых составляют чернокожие, а также усилит поддержку высших учебных заведений, где традиционно учатся афроамериканцы.

Кроме того, в течение трех лет Microsoft удвоит число принадлежащих темнокожим компаний-поставщиков и процент транзакций в банковских учреждениях, владельцами которых являются представители этого меньшинства.

На прошлой неделе с объявлением мер по борьбе с расизмом выступила американская корпорация Facebook, пообещав в течение пяти лет увеличить долю темнокожих в руководстве на 30%.