Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов и предоставление услуг компании в России. Заявление президента Microsoft Брэда Смита опубликовано 4 марта на сайте компании.

«Как и весь остальной мир, мы в ужасе, возмущены и опечалены изображениями и новостями, поступающими с войны в Украине, и осуждаем это неоправданное, ничем не спровоцированное и незаконное вторжение России. Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», – заявил Смит.

Президент Microsoft отметил, что компания тесно сотрудничает с властями США, Евросоюза и Великобритании и останавливает «многие аспекты своего бизнеса» в России в соответствии с санкциями, введенными этими странами.

Он также сообщил, что компания помогает специалистам по кибербезопасности в Украине защищаться от российских кибератак

«С начала войны мы действовали против российских деструктивных или подрывных мер в отношении более 20 украинских государственных организаций, организаций IT и финансового сектора. Мы также приняли меры против кибератак, нацеленных на некоторые гражданские объекты», – говорится в сообщении. (gordonua.com)