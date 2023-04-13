Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана распространило информацию о пытках азербайджанских военнослужащих, захваченных в плен Арменией.

В информации говорится:

«Военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 г.р.), пропавшие без вести несколько дней назад в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики в приграничной зоне с Арменией из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях, были захвачены в плен Арменией.

На одном из видео, распространенных в соцсетях, запечатлены физические пытки и бесчеловечное обращение с взятым в плен Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу.

Соответствующие международные организации были проинформированы об указанном факте, который является еще одним примером насилия на этнической почве, совершенного Арменией.

Указанное насилие, совершенное Арменией в отношении пленных, является грубым нарушением Женевских конвенций 1949 года, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD) и других международных обязательств, вытекающих из международного гуманитарного права и прав человека.

Соответствующие международные организации должны провести расследование и дать должную оценку указанному насилию, в том числе насилию, совершенному Арменией за последние 30 лет в отношении азербайджанских военнопленных и гражданских заключенных, 3890 пропавших без вести азербайджанцев».