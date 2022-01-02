Исламофобия и антимусульманские тенденции усилились по всей Европе в 2020 году. Об этом говорится в отчетах, подготовленных международными организациями, сообщает Анадолу.

Случаи нападок на мусульман и антиисламских высказываний в странах региона зафиксированы в докладе «Исламофобия в Европе в 2020 году», подготовленном преподавателем Турецко-немецкого университета в Стамбуле Энесом Байраклы и профессором Фаридом Хафезом из Джорджтаунского университета.

В подготовке доклада приняли участие 37 ученых из различных стран. Изучались тенденции исламофобии в 31 стране, в основном в странах Европы.

В доклад включены исследования в области исламофобии в Европе, проведенные различными международными организациями, в частности ООН и Советом Европы.

Внимание к росту ксенофобских настроений в европейском сегменте Всемирной паутины привлечено в докладе под названием «Борьба с незаконными ненавистническими высказываниями в интернете», опубликованном Советом Европы в июне 2020 года.

Из доклада следует, что в 2020 году 9,4 процента ненавистнических высказываний в интернете были направлены против мусульман.

В обзоре, опубликованном Агентством Европейского союза по основным правам (FRA) в июне 2020 года, говорится, что 22 процента граждан ЕС чувствуют себя некомфортно, находясь в соседстве с мусульманами, а 21 процент не хотят трудоустраивать мусульманок в хиджабе.

Рост исламофобии в Европе отражен также в докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич отметила в докладе, что «Европа сталкивается с пугающей реальностью: число преступлений по мотиву ненависти на почве антисемитизма, исламофобии и прочих проявлений ксенофобии, растет тревожными темпами.

Исламофобия пустила глубокие корни в общественной жизни Западной Европы

В отчете, опубликованном Советом ООН по правам человека в прошлом году, подчеркивается, что число преступлений на почве ненависти в отношении мусульман значительно усилилось, особенно это касается социальных сетей.

Подобный рост в основном наблюдается в европейских странах, мусульманские общины в Австрии, Бельгии, Дании, Германии, Финляндии, Франции, Греции, Нидерландах и Великобритании с каждым днем ​​все больше и больше подвергаются нападкам, следует из доклада.

В докладе говорится, что социальная сеть Facebook используется в качестве ключевого инструмента для проявления ненависти к мусульманам.

Рост исламофобии вызывает обеспокоенность у мусульманских общин

В докладе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «Понимание сути антимусульманских преступлений на почве ненависти: обеспечение потребностей мусульманских общин в сфере безопасности» изучены физические, эмоциональные и психологические последствия исламофобии.

Авторы доклада утверждают, что у лиц подвергшихся исламофобским нападкам, в повседневной жизни усиливаются страх и чувство тревоги, такие люди ощущают потребность в дополнительной безопасности.

На фоне усиления антиисламских настроений в Европе у мусульманских общин может появиться страх посещать мечеть, а у мусульманских женщин — нежелание носить религиозную одежду, следует из доклада ОБСЕ.

Европа — эпицентр исламофобии

В докладе Организации исламского сотрудничества (ОИС) от ноября 2020 года говорится, что антиисламские настроения стали главной составляющей кампаний, проводимых ультраправыми группировками в Европе.

Отмечается, что язык вражды в социальных сетях и физические атаки на мусульман чаще всего фиксируются в Европе.

Европа продолжает оставаться наиболее активным регионом распространения исламофобии, говорится в отчете ОИС.

СМИ и аналитические центры способствуют укоренению исламофобии

В упомянутом выше докладе «Исламофобия в Европе в 2020 году» затронуты мероприятия, организованные международными структурами на тему борьбы с исламофобией, и меры, принятые для борьбы с проявлениями неприязни на почве предвзятого отношения к исламу.

В этом контексте в прошлом году в Европарламенте было организовано мероприятие по случаю Дня борьбы за ликвидацию исламофобии в Европе — 21 сентября, в рамках которого члены законодательного органа озвучили обеспокоенность по поводу участившихся исламофобских проявлений в Европе и преступлений на почве ненависти, особенно против мусульманок.

Экс-депутат Европарламента Маджид Маджид отметил, что «плохо управляемые СМИ и аналитические центры, определяющие повестку дня, способствуют укоренению исламофобии.

Совет Европы также принял меры по усилению борьбы с исламофобией на континенте: 7 октября 2020 года СЕ назначил Даниэля Хёльтгена, директора по связям с общественностью, своим специальным представителем по вопросам борьбы с антисемитизмом, ненавистью к мусульманам и преступлениям на почве ненависти.