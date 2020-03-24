Междугородние и межрайонные пассажироперевозки приостановлены

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабмине Азербайджанской Республики от 23 марта 2020 года, с 00:00 24 марта 2020 года приостановлены междугородние и межрайонные пассажироперевозки.

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахъярова.

По ее словам, автобусы, занимающиеся междугородними и межрайонными пассажироперевозками по 617 маршрутам, а также работающие в соответствии с законодательством транспортные средства (такси) и координирующие работу названных маршрутных линий автовокзалы и комплексы автостанций будут функционировать в обычном рабочем режиме: «Внутренние маршруты, курсирующие в городе или районе, продолжат работу в обычном режиме. Эти маршруты обеспечат передвижение пассажиров из райцентров или городов в пригородные села или поселки этих городов.

В то же время сообщаем, что ввиду отсутствия ограничений на пассажироперевозки между Баку, Сумгайытом и Абшеронским районом работа автобусов, курсирующих по маршрутам между ними, продолжится в обычном режиме, количество автобусов будет регулироваться в соответствии с потоком пассажиров. Мы просим пассажиров по возможности реже пользоваться транспортными средствами при отсутствии острой необходимости», — отметила Н.Аллахъярова.