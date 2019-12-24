Между законным правительством Украины и сепаратистами до конца года произойдет обмен заключенными

Международная рабочая группа по конфликту в восточной Украине в понедельник договорилась об обмене заключенными до конца года, сообщил представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Трехсторонняя контактная группа при участии представителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины пришла к договоренности о взаимном освобождении и обмене заключенными к концу года», – заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Ранее в понедельник агентство ТАСС сообщило со ссылкой на представителя России в контактной группе Бориса Грызлова, что обмен состоится между официальным Киевом и властями самопровозглашенных республик восточной Украины.

| 2019-12-24T01:10:25+00:00 24 декабря 2019, 09:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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