Между законным правительством Украины и сепаратистами до конца года произойдет обмен заключенными

Международная рабочая группа по конфликту в восточной Украине в понедельник договорилась об обмене заключенными до конца года, сообщил представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Трехсторонняя контактная группа при участии представителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины пришла к договоренности о взаимном освобождении и обмене заключенными к концу года», – заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Ранее в понедельник агентство ТАСС сообщило со ссылкой на представителя России в контактной группе Бориса Грызлова, что обмен состоится между официальным Киевом и властями самопровозглашенных республик восточной Украины.