В отношениях США и Израиля наблюдается напряженность на фоне прогресса в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на осведомленные источники.

По их информации, Израиль активно выступает против восстановления ядерной сделки. Подвижки, которые были достигнуты за последние недели в переговорах по этому вопросу, заставляют израильскую сторону беспокоиться о том, что Соединенные Штаты могли пойти Израилю на уступки, которые не отвечают интересам еврейского государства, говорится в публикации.

В свою очередь, представители Белого дома на недавних переговорах со своими израильскими коллегами пытались убедить тех, что никаких новых уступок Тегерану не сделано. В Вашингтоне все еще не считают восстановление сделки по ядерной программе Ирана неизбежным, выражая только осторожный оптимизм по поводу промежуточных итогов переговоров в Вене, сообщает издание.

«Сделка, вероятно, ближе, нежели две недели назад, однако исход переговоров по-прежнему остается неопределенным, поскольку разногласия остаются. Так или иначе, результат не выглядит гарантированным», — заявил анонимный представитель американской администрации.