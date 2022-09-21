Принимая во внимание наличие отношений стратегического партнерства между двумя дружественными и братскими странами, Управление государственного заповедника города Шуша и Муниципалитет Эрзурума подписали протокол о городах-побратимах.

Как сообщили в Управлении госзаповедника города Шуша, протокол предусматривает расширение сфер совместной деятельности, развитие культурных, социальных и экономических отношений, а также дружеских и братских связей между городами-побратимами.

Было отмечено, что планируются совместные программы, проекты, организация взаимных визитов, а также обмен опытом и информацией, сотрудничество в области искусства, культуры, туризма, науки, торговли и информационных технологий в соответствии с принципами равенства, дружбы, братства и общих интересов.

Документ подписали находящийся с визитом в Эрзуруме председатель Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов и глава Муниципалитета Эрзурума Мехмет Секмен. После этого состоялась встреча с губернатором Эрзурума Окаем Мемишем.

М.Аббасов отметил, что подписание впервые с Эрзурумом протокола о городах-побратимах имеет важное значение. Он напомнил, что распоряжением Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева в этом году город Шуша был объявлен культурной столицей Азербайджана. А Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Шуша объявлена культурной столицей тюркского мира на 2023 год. В связи с этим М.Аббасов подчеркнул важность установления культурных, политических и экономических связей с Эрзурумом, который считается одним из центров тюркского мира.

О.Мемиш отметил, что Шуша занимает особое место во всем тюркском мире. Он заявил, что проведение любого мероприятия совместно с этим городом является для него, как для губернатора, важной миссией.

Позже состоялась встреча М.Аббасова с ректорами Университета Ататюрка и местного Технического университета. На встрече подробно обсуждалось проведение взаимного обмена опытом.