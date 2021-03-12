Мевлют Чавушоглу рассказал о контактах Турции с Египтом на дипломатическом уровне

Восстановление турецко-египетских отношений, разорванных в 2013 году, потребует определенного времени, однако ни Анкара, ни Каир не выдвигают в этом вопросе каких-либо предварительных условий.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству «Анадолу» и телеканалу TRT.

«Анкара поддерживает связи с Египтом в сфере разведки и на уровне внешнеполитических ведомств. Мы наладили контакты на дипломатическом уровне», — сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что ни Египет, ни Турция не выдвинули по сегодняшний день каких-либо предварительных условий для нормализации отношений.

«Однако связи были разорваны много лет назад, и поэтому невозможно наладить отношения за один день, как будто ничего и не было. Для этого нужно проводить последовательные встречи, определить дорожную карту и действовать исходя из этого. Конечно же, после стольких лет есть и некая проблема доверия. Это нормально для обеих сторон. В этой связи в рамках конкретной стратегии, дорожной карты продолжаются встречи », — сказал министр.

Чавушоглу отметил, что ранее много раз пересекался с главой МИД Египта Самехом Шукри на различных международных площадках. Министр напомнил, что последняя встреча состоялась два года назад в Нью-Йорке.

После разрыва отношений в 2013 году контакты с Египтом осуществлялись поэтапно, сказал министр.