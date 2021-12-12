«Я с благодарностью чту память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в 18-ю годовщину его смерти».

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по случаю 18-й годовщины смерти всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Напомнив лозунг Гейдара Алиева «Одна нация, два государства», Чавушоглу подчеркнул, что под этим лозунгом Азербайджан и Турция будут вечно жить в братстве и чтить память общенационального лидера.