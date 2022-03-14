Компания Meta не будет позволять появления в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram призывов к убийству глав государств, заявил вице-президент компании Ник Клегг.

Meta Platforms в свете событий в Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Reuters, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

По словам вице-директора, компания уточняет свою позицию, чтобы она не могла интерпретироваться как оправдывающая насилие против «русских в целом».

«Поэтому для устранения любой двусмысленности, мы еще больше сужаем рамки наших директив, чтобы четко указать, что мы не разрешаем призывы к смерти глав государств на наших платформах», — написал Клегг. (РИА Новости)