Местные власти Портленда недовольны жесткими действиями федеральных сил

Действия вооруженных представителей федеральных правоохранительных ведомств в отношении протестующих в американском городе Портленд вызвали критику властей штата Орегон. Сенатор-демократ от Орегона Джеффри Меркли и его коллега Рональд Уайден, а также члены Палаты представителей Конгресса США Эрл Блуменауэр и Сюзанна Бонамичи в субботу, 18 июля, призвали немедленно вывести агентов за пределы штата. Чиновники обвинили администрацию президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью.

Речь идет об «очевидной попытке избежать прозрачности и ответственности», заявили они в письме к генеральному прокурору США Уильяму Барру и и.о. министра внутренней безопасности Чеду Вулфу. Среди прочего, представители федеральных властей без опознавательных знаков «использовали потенциально смертоносное оружие, чтобы нанести ущерб мирным протестующим», подчеркнули авторы документа. По их оценке, подобное поведение напоминает «тактику правительства, возглавляемого диктатором».

По сведениям полиции Портленда, федеральные агенты применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Ситуация переросла в столкновения сторон. Мэр города Тед Уилер назвал происходящее «нападением на нашу демократию». (DW)