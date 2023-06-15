Сборная Аргентины в товарищеском матче, который проходил в Пекине, обыграла сборную Австралии.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Лионель Месси и Герман Песселья. Стоит отметить, что Месси забил самый быстрый мяч в карьере, отличившись на 80-й секунде.

Сборные Аргентины и Австралии встречались в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. Тогда южноамериканцы победили со счетом 2:1, а Месси открыл счет в матче.

В финальном матче катарского чемпионата мира Аргентина обыграла Францию в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, а Месси сделал дубль. (Газета.Ру)