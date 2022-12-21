Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал самым бьющим игроком минувшего чемпионата мира — 2022, который прошел в Катаре.

На втором месте по этому показателю расположился нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе. Топ-3 замкнул еще один представитель «трехцветных» Оливье Жиру.

За весь турнир Месси нанес 33 удара, Мбаппе пробил в сторону ворот соперника на один раз меньше, а на счету Жиру всего 16 ударов.

На ЧМ-2022 Мбаппе забил восемь мячей в семи встречах и сделал одну результативную передачу. 24-летний француз стал лучшим бомбардиром турнира. Месси забил семь мячей и отдал три голевых паса. 35-летний аргентинец выиграл приз лучшему игроку ЧМ.

Напомним, Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции.