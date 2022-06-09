Лионель Месси снялся в сериале.

Нападающий «ПСЖ» исполнил камео-роль в аргентинском сериале Los Protectores («Защитники»). Месси сыграл эпизодическую роль во втором сезоне сериала. Сцена с участием Лео должна выйти в 2023 году.

Сюжет сериала Los Protectores связан с футболом. В сериале рассказывается судьба трех футбольных агентов, карьеры которых идут на спад, а они сами находятся в тяжелой экономической ситуации. Им приходится объединиться, чтобы спасти свой бизнес. Так появляется фирма «Los Protectores» – агентство, где агенты занимаются не только финансовыми интересами своих клиентов, но и стараются оградить футболистов от соблазнов. (sports.ru)