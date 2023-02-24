Лионель Месси и «ПСЖ» пока не договорились о новом контракте.

По информации Le Parisien, аргентинец не примет решения до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Утверждается, что вылет из турнира может подтолкнуть его к уходу из клуба.

Переговоры затягиваются из-за зарплаты 35-летнего форварда. Месси получает 38 миллионов евро в год после уплаты налогов и не намерен идти на ее снижение.

В 19 матчах нынешнего сезона Лиги 1 Лионель забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. (spoerts.ru)