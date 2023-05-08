Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может переехать в Саудовскую Аравию вместе с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Об этом сообщает Diario Sport.

Несколько месяцев назад Месси был против возможного перехода в клуб из Саудовской Аравии, но в данный момент этот трансфер вероятен, так как игрок поменял свои планы. Нападающий категорично оценивает возможность выступления на высоком уровне и считает, что вряд ли сможет играть, как раньше.

Аргентинец выиграл все трофеи в мировом футболе и больше не хочет играть под давлением, где от него будут требовать новых побед. Сейчас его взгляды устремлены туда, где ему предоставят хороший контракт.

Что касается возврата в «Барселону», то президент команды Жоан Лапорта ни разу не общался с ним на эту тему. Месси намерен отправиться с Саудовскую Аравию со знакомыми футболистами, бывшими одноклубниками Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Сообщается, что эти двое уже дали согласие.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.