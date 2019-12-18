Меркель заявила, что Германия не приемлет экстерриториальные санкции

Германия не приемлет практику экстерриториальных санкций, будь то меры против «Северного потока — 2» или Ирана. Об этом заявила в среду в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы против экстерриториальных санкций, и причем не со вчерашнего дня, с аналогичной проблемой мы столкнулись в контексте Ирана», — сказала она. «Я не вижу других возможностей, кроме как вести решительные переговоры [с США] о том, что мы не приемлем такую практику экстерриториальных санкций», — добавила Меркель.

Канцлер также напомнила, что в эти дни проходят переговоры по транзиту газа через Украину с нового года. По ее словам, данные переговоры «проходят многообещающе» и излишние дискуссии вокруг «Северного потока — 2» могут негативно на них сказаться.(ТАСС)

| 2019-12-18T19:13:54+00:00 18 декабря 2019, 20:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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