Меркель заявила, что Германия не приемлет экстерриториальные санкции

Германия не приемлет практику экстерриториальных санкций, будь то меры против «Северного потока — 2» или Ирана. Об этом заявила в среду в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы против экстерриториальных санкций, и причем не со вчерашнего дня, с аналогичной проблемой мы столкнулись в контексте Ирана», — сказала она. «Я не вижу других возможностей, кроме как вести решительные переговоры [с США] о том, что мы не приемлем такую практику экстерриториальных санкций», — добавила Меркель.

Канцлер также напомнила, что в эти дни проходят переговоры по транзиту газа через Украину с нового года. По ее словам, данные переговоры «проходят многообещающе» и излишние дискуссии вокруг «Северного потока — 2» могут негативно на них сказаться.(ТАСС)