Сегодняшний визит Ангелы Меркель в Москву станет последним ее визитом в качестве федерального канцлера Германии и двадцатым по счету, сообщает ТАСС.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Меркель обсудит сотрудничество двух стран.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — заявили в Кремле.

По мнению немецкого политолога Александера Рара, Меркель приедет в Москву для того, чтобы попытаться «спасти» Минские соглашения, которые эксперт назвал «детищем» германского канцлера.