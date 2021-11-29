И.о. канцлера Германии Ангела Меркель призвала заключить международное соглашение по предотвращению пандемий, которое бы включало в себя и вопрос финансирования соответствующих усилий. Об этом она заявила в понедельник, выступая на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«Мы должны прописать подлежащие обязательному исполнению и в соответствии с международным правом меры по улучшению усилий в деле предупреждения, обнаружения и реагирования в соглашении по пандемиям», — считает Меркель. Она призвала сообща работать над преодолением таких глобальных вызовов.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила новый штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». У этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность» ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с государствами юга Африки.(ТАСС)