Меркель призвала работать сообща над международными вызовами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Давосском экономическом форуме, призвала страны мира не уходить в изоляцию, а работать сообща над международными вызовами.
«В Европе все хорошо в том, что касается обращения с информацией и цифровизацией, но Европа слишком медленная, и эту медлительность мы должны преодолеть, иначе мы не станем самостоятельным геополитическим фактором», — заявила Меркель.
Она отметила, что с 27 странами-членами добиться быстрых решений сложно, поскольку каждая страна должна получать согласие национального парламента, но, считает Меркель, у Европы «нет другого выбора».
| 2020-01-23T21:00:25+00:00 24 января 2020, 03:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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