Меркель призвала работать сообща над международными вызовами

«Мы как европейцы и немцы будем продолжать придерживаться многосторонней политики и многосторонних организаций. Каждый может с каждым заключать соглашения о торговле. ЕС тоже это делает, надеемся, нам это удастся и с США, но в целом я вижу наиболее эффективный путь — обеспечивать благосостояние мира через многосторонние организации, например Всемирную торговую организацию. Ее нужно реформировать, тут я соглашусь с американским президентом, но ее нужно сделать работоспособной», — заявила Меркель.(РИА Новости)