Меркель призвала работать сообща над международными вызовами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Давосском экономическом форуме, призвала страны мира не уходить в изоляцию, а работать сообща над международными вызовами.
«В Европе все хорошо в том, что касается обращения с информацией и цифровизацией, но Европа слишком медленная, и эту медлительность мы должны преодолеть, иначе мы не станем самостоятельным геополитическим фактором», — заявила Меркель.
Она отметила, что с 27 странами-членами добиться быстрых решений сложно, поскольку каждая страна должна получать согласие национального парламента, но, считает Меркель, у Европы «нет другого выбора».