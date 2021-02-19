Меркель предложила Европе и США выработать стратегию против России

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила о необходимости выработке общей стратегии США и Европы в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

Конференция с участием международных лидеров проходила в формате видеоконференции.

«Важно выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России», — сказала Меркель.

Она также подчеркнула, что немецкая сторона готова к вступлению в новую главу трансатлантического партнерства.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад.

| 2021-02-19T21:46:00+04:00 19 февраля 2021, 22:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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