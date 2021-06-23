Новые штаммы коронавируса будут появляться, пока весь мир не вакцинируется.

Oб этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая в Бундестаге на вопросы парламентариев.

«Разные вариации могут появляться, пока весь мир не будет привит», — сказала она. «Мы должны это учесть», — подчеркнула Меркель.

Ранее она выразила обеспокоенность распространением впервые обнаруженного в Индии штамма коронавируса. Мутация «Дельта», по ее словам, в настоящее время ведет к экспоненциальному росту числа новых случаев заражения в ряде стран, включая Россию.