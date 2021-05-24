Канцлер Германии Ангела Меркель назвала «принудительную посадку» в Минске самолета Ryanair, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, «беспрецедентным» шагом белорусских властей. Об этом она заявила по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе вечером понедельника, 24 мая, сообщает DW.

«Мы увидели принудительную посадку, в результате которой задержали белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Любые другие объяснения этого приземления самолета Ryanair не вызывают никакого доверия», — отметила Меркель. Она подчеркнула, что власти Беларуси должны немедленно освободить одного из основателей оппозиционного Telegram-канала Nexta Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Меркель отметила, что лидеры стран ЕС на внеочередном саммитев Брюсселе попробуют договориться о действиях в ответ на посадку самолета. «Мы обсудим, какие меры против Беларуси мы можем принять. И это единая европейская реакция», — заявила канцлер. Среди возможных мер она назвала дополнительные персональные санкции против белорусских чиновников и запрет государственной авиакомпании «Белавиа» летать в аэропорты стран ЕС. Она выступила также с требованием международного расследования инцидента.

Напомним, что самолет, выполнявший рейс FR4978 из Афин в Вильнюс 23 мая, экстренно сел в аэропорту Минска. В ирландской авиакомпании Ryanair заявили, что это белорусские власти направили самолет в Минск. Для сопровождения лайнера Беларусь подняла в воздух истребитель МиГ-29.