И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию с распространением коронавируса в Германии критической, четвертая волна обрушилась на страну «полной мощью».
В Германии в последние недели отмечается самая высокая заболеваемость COVID-19 за все время пандемии. Так, за последние сутки было выявлено более 50 тысяч случаев заражения. При этом доля летальных исходов остается ниже предыдущих пиков (свыше тысячи в сутки), но все же достигла самого высокого за последние месяцы уровня (265 за последние сутки).
«Мы должны констатировать, что пандемия не закончилась. Напротив, нынешняя ситуация является критической, по-другому я это назвать не могу. Четвертая волна обрушилась на нашу страну всей своей мощью», — заявила она на ежегодном собрании Союза городов Германии.
Она назвала «ужасающими» суточные данные по летальным исходам COVID-19. Поэтому, по ее словам, особое значение имеет ее встреча с главами регионов ФРГ, которая состоится завтра. Меркель назвала эту встречу «запоздалой».
Канцлер также обозначила три, по ее мнению, важных элемента борьбы с распространением коронавируса в настоящее время. Первым она назвала показатель госпитализации людей с коронавирусом, поскольку переполненность больниц в одном регионе «немедленно» сказывается на системе здравоохранения соседних регионов, куда приходится перевозить пациентов.