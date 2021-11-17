В Германии в последние недели отмечается самая высокая заболеваемость COVID-19 за все время пандемии. Так, за последние сутки было выявлено более 50 тысяч случаев заражения. При этом доля летальных исходов остается ниже предыдущих пиков (свыше тысячи в сутки), но все же достигла самого высокого за последние месяцы уровня (265 за последние сутки).

«Мы должны констатировать, что пандемия не закончилась. Напротив, нынешняя ситуация является критической, по-другому я это назвать не могу. Четвертая волна обрушилась на нашу страну всей своей мощью», — заявила она на ежегодном собрании Союза городов Германии.