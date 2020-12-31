Меркель назвала 2020 год самым трудным за все время пребывания у власти

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала 2020 год самым трудным за 15 лет ее пребывания на должности. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Никогда раньше за последние 15 лет не было года более трудного, чем тот, который подходит к концу», — говорится в сообщении.

Она отметила, что пандемия коронавируса остается «политическим, социальным и экономическим вызовом века».

Также Меркель высоко оценила работу медиков в борьбе с COVID-19 и добавила, что возлагает большие надежды на вакцинацию населения в борьбе с коронавирусом.

«Вот уже несколько дней у надежды есть лицо: лица первых привитых, людей преклонного возраста и их опекунов, медицинского персонала в отделениях интенсивной терапии. И не только здесь, но и во всей Европе, во многих других странах мира», — отметила канцлер.

Меркель повторила свое обещание, что ей сделают прививку, «когда подойдет ее очередь».