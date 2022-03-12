«Под Николаевом, в районе села Гурьевка Новоодесского района, русские войска терпят поражение и пытаются отступить». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, сейчас идут активные боевые действия под Гурьевкой.

Он также успокоил жителей города Николаева, которые сегодня время от времени слышат взрывы и стрельбу – «это наши». Мы двигаемся, занимаемся своими делами. Все в порядке. Есть также просьба, пожалуйста, не фотографируйте, не снимайте видео!», — попросил глава администрации.