В результате интенсивных дождей, идущих в регионе, 26-27 июня в пункте Тбилиси реки Кура наблюдался значительный подъем уровня воды.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, поэтому в ближайшие сутки в реке Кура, протекающей через территории Газахского, Агстафинского и Товузского районов, ожидается высокая полноводность.

В настоящее время полноводность, наблюдаемая в пункте Кура-Гырагкясямян в 5-6 раз больше в сравнении с прошлым годом, и составляет 165% десятидневной нормы.

В результате проливных дождей, идущих в последние дни в стране, в некоторых реках Малого Кавказа повысился уровень воды, наблюдались кратковременные сели.

Учитывая, что нестабильная погода сохранится до конца июня, возможно, что в реках республики увеличится полноводность, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные сели.