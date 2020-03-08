Мехрибан Алиева поздравила женщин с 8 марта

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила женщин по случаю Международного женского дня 8 марта.

Поздравление Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram:

«Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!

Желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, много радостных, светлых и счастливых мгновений, успехов во всех ваших начинаниях! Пусть любовь близких и родных будет для вас неиссякаемым источником энергии! Пусть ваша нежность, доброта и мудрость будет надежным хранителем семейного очага и счастья!

Пусть Всевышний хранит вас и ваших родных!

С любовью,

Mehriban».