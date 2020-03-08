Мехрибан Алиева поздравила женщин с 8 марта

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила женщин по случаю Международного женского дня 8 марта.
Поздравление Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram:
«Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!
Желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, много радостных, светлых и счастливых мгновений, успехов во всех ваших начинаниях! Пусть любовь близких и родных будет для вас неиссякаемым источником энергии! Пусть ваша нежность, доброта и мудрость будет надежным хранителем семейного очага и счастья!
Пусть Всевышний хранит вас и ваших родных!
С любовью,
Mehriban».