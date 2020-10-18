Мехрибан Алиева: Наша армия претворяет в жизнь мечты миллионов азербайджанцев

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в Instagram.

В публикации говорится:

«Очередная победа азербайджанской армии! Освобождены от оккупации город Физули и ряд сел в Физулинском районе. Столько лет многие наши сограждане жили с тоской по Родине! Cтолько наших соотечественников мечтали хоть раз вновь увидеть родные края! Сегодня наша армия, освобождая исконно азербайджанские земли, претворяет в жизнь мечты миллионов азербайджанцев. Это торжество справедливости! Потому что это наши родные земли, земли наших предков. Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата и офицера. Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и Президента! Карабах — это Азербайджан!», — говорится в публикации.

| 2020-10-18T18:30:22+04:00 18 октября 2020, 19:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss