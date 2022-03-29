На прошедшем Фестивале Новруза в Sea Breeze Resort хонча Мехрибан Алиевой была удостоена звания «Лучшая хонча по мнению СМИ».

Как оказалось, конкурсантка и активная участница всех фестивалей Azeri Home Chef М.Алиева родилась и выросла в грузинском городе Болниси.

О традициях празднования Новруза и своей конкурсной хонче М.Алиева рассказала в интервью #:

— Какие традиции праздника Новруз запомнились вам из детства?

— Мое детство прошло в Грузии. Я родилась и выросла в городе Болниси, у нас была международная улица, на которой жили представители самых различных культур и народов – греки, немцы, русские, грузины, турки. Мы как азербайджанская семья всегда с большим размахом отмечали праздник Новруз. В обязательной программе была готовка праздничного плова. Готовили много, потому что приглашали в гости соседей. Также много пекли. Помню, в наибольшем восторге от азербайджанской национальной кухни были греки, немцы и русские. Греки просто обожали нашу шекербуру, а русские – пахлаву!

— А шапки под вашу дверь подбрасывали?

— Нет, такой традиции у азербайджанцев в Болниси не было. Вместо этого была другая. Соседи переодевались до неузнаваемости, при этом, мужчина мог вырядиться в женщину, и наоборот. Они держали в руках мешки, и стучались в дверь, когда им открывали, они пели песни или читали стихи. После этого хозяева должны были наполнить их мешки доверху.

— Что изменилось, когда вы переехали в Баку?

— В Баку я вышла замуж, попала в замечательную семью. Так получилось, что я стала домохозяйкой. Очень люблю готовить и постоянно участвую в конкурсах и фестивалях, организованных кулинарным сообществом Фахранды Гасанзаде. Она удивительный человек, которому удалось объединить всех любителей кулинарии в одну большую семью. Благодаря ей популяризируется наша национальная кухня, а также она бесконечно мотивирует всех нас. В Баку с семьей мы также всегда с нетерпением ждем прихода весны и праздника Новруз. Я все делаю сама – готовлю, пеку сладости. Это доставляет мне огромное удовольствие.

— Сколько времени потребовалось вам на создание конкурсной хончи?

— Свою хончу я сделала за сутки. Я поместила все содержимое хончи в вязаную корзинку, которая олицетворяла семяни. Ее для меня по моей идее связала близкая подруга. Также она связала шапочки для праздничных яиц. Я испекла ягненка, украсила хончу сладостями собственного производства, и назвала свою работу «Весна». Новруз – мой любимый праздник, и он всегда приносит много радости в нашу семью. Может потому, что с детства я соблюдаю еще одну традицию — моя бабушка говорила, что на Новруз нужно говорить только о хорошем и приносить в дом только радостные вести. Мы четко следуем этой традиции до сих пор.