Меган Маркл отказалась использовать титул герцогини Сассекской в свидетельстве о рождении дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор. Об этом сообщает Express.

Ее муж, принц Гарри, однако, решил указать в документе свой полный титул — Его Королевское Высочество. В свидетельстве Лилибет в графе «родители» указаны мать Рэйчел Меган Маркл и отец принц Гарри — Его Королевское Высочество герцог Сассекский.

Второй ребенок пары появился на свет в Калифорнии в клинике Санта-Барбара Коттедж. Девочку назвали Лилибет Диана в честь бабушки принца, королевы Елизаветы II и его покойной матери, принцессы Дианы.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. Сложив с себя полномочия, пара переехала в США. (Газета.Ру)