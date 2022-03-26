Россия может использовать ядерное оружие в нескольких случаях, эти пункты прописаны в соответствующем документе, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

Первый случай – это когда по России или ее союзникам нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения.

Еще одним основанием для применения ядерного оружия является посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого деятельность российских ядерных сил сдерживания окажется парализованной.

Ядерный ответ предусмотрен и в случае, если против РФ или ее союзников совершен любой акт агрессии (даже с применением обычного оружия), поставивший под угрозу существование страны как таковой.

Медведев подчеркнул, что самый правильный путь в разрешении сложных ситуаций – это переговоры.

Ранее в Кремле напомнили, что использование Россией ядерного оружия предусмотрено концепцией нацбезопасности в случае угрозы существованию государства.

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что намерение Украины создать ядерное оружие было «не пустой бравадой», а реальной угрозой для России. По его словам, в обозримом будущем пронацистский киевский режим мог получить ядерное оружие, и целью была бы Россия (aif. ru)