Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «мразью» и «ублюдком» президента Польши Анджея Дуду, на которого «патрона не жалко».

Так российский чиновник отреагировал на слова главы польского государства о России. Дуда сравнил Россию с «диким зверем, который пожирает человека». «Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо. Так же и с Россией», — сказал он.

Предложение Дуды вызвало эмоциональную реакцию бывшего президента России. «В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием», — ответил Медведев на слова Дуды. Однако он пообещал «отомстить» польскому президенту по-другому, потому что считает себя «гуманистом».

С начала войны в Украине замглавы Совбеза РФ регулярно оскорбляет западных политиков в своем телеграм-канале. В частности, Медведев отрицательно отзывался о главе дипломатии ЕС Жозепе Борреле, председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, канцлере Германии Олафе Шольце, премьере Великобритании Риши Сунаке и президенте Франции Эммануэле Макроне.

На прошлой неделе Медведев также прокомментировал речь президента США Джо Байдена, который назвал решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси безответственным.

«Старый трухлявый пень, страдающий деменцией, погрязший в семейной коррупции и претендующий на переизбрание президентом», — написал замглавы Совбеза РФ. (moscowtimes.ru)