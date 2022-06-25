Молдова может быстро получить статус официального члена Евросоюза, если станет новой «Великой Румынией», рассказал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев агентству TACC.
«Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare)», — заявил он.
Медведев отметил, что «румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии», но последствия такого «танца» могут быть не смешными.
«И последний штрих о Romania Mare. Если начнётся серьёзная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России», — заключил Медведев.
Напомним, 23 июня саммит ЕС cсогласовал статус кандидатов в союз для Украины и Молдовы (aif. ru)