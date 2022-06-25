Молдова может быстро получить статус официального члена Евросоюза, если станет новой «Великой Румынией», рассказал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев агентству TACC.

«Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare)», — заявил он.

Медведев отметил, что «румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии», но последствия такого «танца» могут быть не смешными.

Замглавы Совбеза России добавил, что «девальвация молдавской государственности проходит по украинским лекалам – во главу угла ставится ненависть к нашей стране». Он напомнил, что недавно был принят закон о запрете георгиевской ленточки, символизирующей победу над нацизмом, искореняются российские СМИ, оппозиционных лидеров сажают в тюрьму. При этом власти Молдовы готовы продать свою страну «за тридцать сребреников» и присоединиться к другому государству «по рецептам европейских и заокеанских кураторов», но простым гражданам от этого лучше не станет. В итоге они получат лишь дорогие энергоносители и высокие цены в магазинах.

«И последний штрих о Romania Mare. Если начнётся серьёзная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России», — заключил Медведев.

Напомним, 23 июня саммит ЕС cсогласовал статус кандидатов в союз для Украины и Молдовы (aif. ru)