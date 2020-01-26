Медики будут дежурить в парижском аэропорту из-за коронавируса

Специальная медицинская бригада с воскресенья будет нести дежурство в парижском аэропорту имени Шарля де Голля в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости.

В задачу медиков входит отвечать на вопросы по поводу коронавируса и проявлять внимание к тем, кто может являться его носителем.

Ранее сообщалось, что во Франции на данный момент зафиксирован третий случай коронавируса. При этом медики считают, что риска распространения вирусного заболевания в стране нет. Двое заболевших коронавирусом во Франции, которых положили в парижскую больницу Bichat, чувствуют себя хорошо. У одного из них сохраняется небольшая температура, у другого показатели в норме (aif.ru)