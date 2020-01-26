Медики будут дежурить в парижском аэропорту из-за коронавируса

Специальная медицинская бригада с воскресенья будет нести дежурство в парижском аэропорту имени Шарля де Голля в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости.

В задачу медиков входит отвечать на вопросы по поводу коронавируса и проявлять внимание к тем, кто может являться его носителем.

Ранее сообщалось, что во Франции на данный момент зафиксирован третий случай коронавируса. При этом медики считают, что риска распространения вирусного заболевания в стране нет. Двое заболевших коронавирусом во Франции, которых положили в парижскую больницу Bichat, чувствуют себя хорошо. У одного из них сохраняется небольшая температура, у другого показатели в норме (aif.ru)

| 2020-01-26T01:42:08+00:00 26 января 2020, 06:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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