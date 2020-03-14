Мечтам вопреки: армянская экономика трещит по швам

Когда в Азербайджане закончится нефть и когда цены на нее снизятся до критического минимума? Два этих вопроса, на протяжении последних трех десятилетий крайне сильно интересуют широкую армянскую общественность и разного рода экспертов из этой страны. Причины подобного интереса очевидны — в РА жаждут сужения экономических возможностей нашей страны, видя в том путь к сокращению военных расходов Азербайджана. Что, в свою очередь, по мнению армянской стороны, позволит сохранить статус-кво в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Наивность, скажем мягко, этих надежд доказало само время. Азербайджан регулярно увеличивает боеспособность армии, в том числе и за счет покупки самых современных видов оружия из-за рубежа. Попутно, наша страна создала себе «подушку безопасности» на случай новых катаклизмов в мировой экономике. У Армении такой «подушки безопасности» нет. Причем, корни этой проблемы нужно искать в недавнем прошлом. Дело в том, что еще в конце 2003 года Центральный банк Армении во главе с его председателем Тиграном Саркисяном принял «стратегическое решение отказаться от золотого запаса в своих внешних валовых активах (ВВА)». От продажи 1,4 тонны (400 долларов США за тройскую унцию) золотого запаса было получено порядка $ 17 млн.

Как тогда, так и на протяжении последующих лет, ответственные за продажу золотого запаса Армении, который, кстати, был сформирован в тяжелейший для страны период — с 1992 по 1997 гг., заявляли, что шаг этот был правильным. Но, коронавирус, напряженность на Ближнем Востоке, спровоцировали новую золотую лихорадку на мировых рынках. Так, начиная с 9 марта цена на золото выросла на 1,9%, достигнув отметки в $ 1704,3 за тройскую унцию. При этом эксперты уже называют цифру 1800 долларов за унцию как вполне реальную перспективу 2020 года. Сбудутся эти прогнозы или нет, покажет время, но уже сейчас очевидно, что нынешняя цена на золото намного выше той, по которой РА отказалась от золотого запаса в своих внешних валовых активах.

«Уже сегодня, исходя из текущих мировых цен на золото, потери Армении от продажи золотого резерва составляют свыше 50 млн. долларов. Но основная потеря даже не в этом. Ибо, лишившись золотого резерва, страна лишилась главного — возможности накопления „желтого металла“ в будущем»,- с грустью констатируют армянские СМИ. Столь же печальны и их выводы, касательно влияния текущей мировой экономической ситуации на Армению. Сделан вывод, что cпад цен на нефть на мировом рынке также повлияет на другие товарные рынки, такие как рынок меди.

Об этом на встрече с журналистами 11 марта заявил ответственный офиса экономических исследований Бюро АРФ Дашнакцутюн Сурен Парсян. По его словам, цена на медь обвалилась аж на 150 долларов. «Это очень важная для нас сфера, так как 24% экспорта составляет медный концентрат. На него приходится большая доля нашего экспорта. Это серьезно ударит по валютным потокам нашей экономики»,- пояснил Парсян, добавив, что в 2019 году Армения увеличила зависимость своей экономики от экспорта меди.

При этом эксперт заметил, что параллельно с падением цен на нефть в Армении обесценился и российский рубль. Еще в 2019 году рубль обесценился примерно на 16%, в то время как армянский драм был переоценен, в результате чего конкурентное преимущество армянских товаров на российском рынке существенно уменьшилось. «Армянские товары на этом рынке становятся еще дороже. Однако, несмотря на это, в прошлом году в Армении наблюдался рост экспорта в Россию. Ежегодно из России в Армению перечисляется около 1 миллиарда долларов, большая часть которых – в рублях. И, естественно, обесценивание рубля снизит покупательную способность семей, получающих транши в рублях», — сказал экономист.

Парсян отметил также, что 70% товарооборота Армении осуществляется в рублях, а девальвация рубля сделает российские товары дешевле на армянском рынке, что обязательно создаст конкурентное преимущество для них на армянском рынке, а местные товары, продукция и производители останутся за бортом. Одновременно экономист признал, что если армянская сторона инициирует снижение курса драма, то это приведет к инфляции и обострению социальных проблем в стране. Экономика Армении, по сути, стоит перед дилеммой в виде «двух камней», перегородивших путь.

«И в такой ситуации нам нужно найти выход. Либо обесценивание драма приведет к росту цен, а государство должно будет смягчить инфляционное давление на социально уязвимые группы населения, либо государство, сохраняя столь завышенный курс национальной валюты, нанесет серьезный ущерб экспортерам»,- пояснил Сурен Парсян. Ему вторит эксперт в области энергетической безопасности Армен Манвелян, по словам которого, есть два основных сегмента армянской экономики, которые больше всего пострадают от девальвации российского рубля в связи с падением цен на нефть — это трансферты и экспорт армянских товаров в Россию.

Он подчеркивает, что в Армении в этой связи многие вспоминают ситуацию пятилетней давности, когда девальвация российского рубля и рецессия самым негативным образом отразились на армянской экономике. «Экспортная продукция из Армении в долларовом выражении может подорожать, что и приведет к снижению их конкурентоспособности. А сокращение экспорта из Армении – сценарий намного худший, нежели трансферты»,- говорит Манвелян. Правительство Армении, по его словам, уже сейчас должно принять определенные меры и делать расчеты для нейтрализации возникших рисков. На данный момент Манвелян таких шагов не видит.

Но и это еще не все. Основная проблема Армении – нулевой удельный вес инвестиций в экономике страны. Об этом в ходе обсуждений на тему проблем экономики Армении заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян. При этом он отметил, что 99% ВВП фактически расходуется. «Если я прав, а здесь не найдется человека, кто скажет, что я ошибаюсь, то ваши утверждения о том, что социальную сферу надо укрепить, не реалистичны в ближайшем будущем. В конце концов, если мы решили укрепить социальную сферу, то и удельный вес в ВВП также должен повыситься», — пояснил Багратян.

Вместе с тем, он отметил, что индивидуальное потребление в ВВП в мире составляет в среднем 74%. Экс-премьер заметил, что развитые страны, как правило, колеблются именно в пределах этих показателей. «При этом в мире есть всего 22 страны, где этот показатель равен нулю. Это страны, находящиеся в состоянии крайней бедности, и Армения метит на их место. Ну а другие – средние страны, куда искусственно включили и Армению, делят на три части. В первую группу, входят такие страны как Китай и Малайзия. У них ситуация обстоит лучше, чем даже в развитых странах. Китай вообще все что производит, либо реализует, либо накапливает. У них, в этом плане, дела обстоят даже лучше, чем у США. Во вторую группу входят страны, где этот показатель составляет 80-85%. В эту группу входят такие страны как Украина, Грузия, Азербайджан. И есть третья группа стран, куда входим мы. У нас были годы, когда потребление составляло 107%, и мы предупреждали прежние власти об этих угрозах, но новая власть продолжает в том же духе», — подчеркнул Багратян.

Как видим, даже в РА уже признают, что Азербайджан значительно более крепко стоит на ногах, намного более готов к любым форс-мажорным ситуациям. И мечты армянских фантастов об экономическом крахе нашей страны так и останутся мечтами, тогда как экономика РА трещит по швам.